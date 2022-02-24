Чехия отзывает своих послов из России и Беларуси и прекращает выдачу виз

Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину.

Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

Премьер-министр Петр Фиала по итогам заседания Совета безопасности заявил, что Чехия закрывает два российских консульства в стране и чешские консульства в России, отзывает своих послов и дипломатов из России и Беларуси, а также приостанавливает выдачу виз россиянам, кроме гуманитарных.

По словам президента Чехии Милоша Земана, он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действий России. По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.

Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнёт войну, поскольку "русские не сумасшедшие". "Безумцев надо изолировать", – заявил он.

Выступление Земана оценивается в Чехии как неожиданное. Президент Чехии пользуется репутацией одного из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма.

Вслед за Чехией о прекращении выдачи виз россиянам объявила Латвия, страна также отзывает посла из России для консультаций.