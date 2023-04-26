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Чехия включила патриарха Кирилла первым номером в национальный санкционный список

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Чехия включила предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) первым номером в национальный санкционный список. Об этом после заседания правительства в среду заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Для иерарха это будет означать запрет на въезд в страну и заморозка его чешских активов, если они существуют. "У нас есть первое имя. Я рад, что Чешская республика возвращается к уверенной внешней политике", — цитирует министра сайт Novinky.cz.

Евросоюз регулярно обвиняет Кирилла в поддержке или оправдании войны в Украине. В прошлом году его имя могло быть включено в санкционный список ЕС, однако против этого выступила Венгрия, сообщали источники европейских СМИ.

  • Национальный санкционный списк в Чехии был разрешён законом Магнитского, вступившем в силу в январе 2023 года. Он назван так в честь российского аудитора Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО в 2009 году.

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