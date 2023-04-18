Патриарх Кирилл: "Говорю вам перед Богом, Путин мне не приказывает"

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) после литургии в монастыре в Московской области заявил, что не получает распоряжений от президента России Владимира Путина.

Иерарх и РПЦ после начала февральского вторжения в Украину активно критикуются за сращивание с властью, в нескольких странах Восточной Европы и Балтии это приводит к усилению государственного давления на местные православные церкви в составе РПЦ.

"Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят, что вот там патриарх – он, что называется, по приказу президента действует. Перед Богом говорю вам: никаких никогда приказов президент патриарху не отдавал, не отдаёт", – цитирует священнослужителя ТАСС. – И я уверен, как православный верующий воцерковленный человек, и отдавать не будет."

По словам Кирилла, в России "сложилась симфония" в отношениях светской и церковной власти. Он считает, что о ней "мечтали в Византии", но там ей мешало то, что императоры считали себя главой церкви – из этих слов следует, что их власти Кириллом противопоставлен светский характер власти Путина.

Ситуацию в России предстоятель назвал идущей вразрез движению отпадения от Бога в мире. По его мнению, Россия и РПЦ – "совершенно особый остров свободы".

Кирилла в западных странах активно критикуют за высказывания, которые можно расценить как поддержку или оправдание войны в Украине. Предстоятель РПЦ де-юре не является главой церкви, однако воспринимается так в общественном сознании.

В мае 2022 года глава католической церкви папа Франциск рассказал в интервью итальянской газете Coriera della Sera, что Кирилл в разговоре с ним оправдывал войну, "рассказывая о подлётном времени ракет НАТО".

Ответом на слова Кирилла, как говорит папа, были такие его слова: "Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса. Для этого мы должны искать пути мира". По мнению папы римского, патриарх "не может превратиться в путинского алтарника".