Чехия ввела санкции против Медведчука и его приближённого

Чехия ввела санкции против живущего в России пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, его приближённого Артёма Марчевского и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe.

О решении правительства страны объявил в среду премьер-министр Чехии Пётр Фиала. По его словам, включённые в санкционный список лица пытались в интересах Кремля осуществлять на территории Чехии операции влияния, которые потенциально могли бы навредить безопасности страны и Европейского союза. Документы об этой операции, направленной, как утверждается, против Украины, представила в правительство чешская Служба информации и безопасности (контрразведка). Подробности пока неизвестны. По словам Фиалы, Чехия поделится своими выводами с партнёрами по ЕС.

Медведчук, в прошлом высокопоставленный украинский чиновник и влиятельный предприниматель, был одним из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещённой. СМИ называют его кумом Владимира Путина – российский президент является крестным отцом его дочери. После российского широкомасштабного вторжения в Украину Медведчук был арестован по подозрению в госизмене и впоследствии обменян на украинских военнопленных. Сейчас он живёт в России и публикует статьи в поддержку российского вторжения.

Марчевский был главой молодёжной организации ОПЗЖ, генеральным продюсером принадлежавшего Медведчуку телеканала "112 Украина".

Владельцем компании Voice of Europe является, согласно чешскому Торговому реестру, гражданин Польши Яцек Якубчик. Он приобрёл компанию в марте 2023 года. Новостной сайт Voice of Europe был запущен в июне 2023 года на более чем 10 языках, включая русский. Его публикации нередко цитировали, в частности, чешские пророссийские деятели. Англоязычный телеграм-канал с аналогичным названием имеет около 1500 подписчиков. Как компания и сайт связаны с Медведчуком, из сообщений чешских властей пока неясно. Фиала сказал лишь, что он "использует" компанию Voice of Europe.