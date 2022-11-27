Челобитные. Светлана Прокопьева – о требованиях мобилизованных

"Ты не думаешь, когда едешь выполнять поставленные задачи руководством нашей страны о своей жизни, а когда возвращаешься – сталкиваешься с такими людьми, сидящими не на своем месте", – излагает жалобу на сайте псковского губернатора ветеран боевых действий Алексей Иванов из Санкт-Петербурга. Пропущенная запятая переставляет акценты, раскрывая новые бездны смысла. Действительно: руководство страны ставит тебе задачи насчет твоей жизни (отдать ее "родине", ей нужнее), и ты не думаешь, а просто едешь выполнять. А возвращаешься (если повезло) – и на тебе, никакой благодарности!

Конкретно у Иванова – дело плевое. Его не пропустили бесплатно в музей на территории Псковского Кремля, хотя вроде как должны были. Ветеран приложил два чека, на 500 и 400 рублей. "Деньги, потраченные мне не нужны, – пишет он, опять путаясь в запятых, – но если всё-таки проснется совесть у сотрудников Псковского Кремля, то пусть их отправят нуждающимся сиротам Пскова или военнослужащим, участвующим в Специальной военной операции на территории Украины". В ответ председатель комитета по культуре Псковской области обещает разобраться.

что выберут жены и матери мобилизованных – риск штрафа в 30 тысяч рублей или перспективу гробовых миллионов?

Обращения "ветеранов боевых действий", "участников СВО" и просто мобилизованных граждан – новый жанр. Если интернет всё это сохранит, то исследователям достанется потрясающий исторический источник. Последняя ненаказуемая форма протеста – челобитная царю (или местному царьку) – невольно аккумулирует правду о Позорной войне: и про снабжение армии, и про состояние военных складов ("верёвку с собой приносить"), и про уровень дисциплины, и про командование на фронтах. Никакой телевизор не расскажет столько, сколько видеообращение жен мобилизованных.

Мобилизация, объявленная Путиным, действительно вызвала массовое недовольство, аналитики не ошиблись. Но только все претензии к условным пуговицам. "Как это понимать, что до сих пор нет единовременной выплаты 50 т.р. мобилизованным?" – жалуются псковскому губернатору. Обещанные, но не выплаченные деньги – самый популярный сюжет. Часто он комбинируется с причитаниями на тему о том, что весь семейный капитал ушёл на закупку снаряжения. Не в контексте коррупции, упаси боже, исключительно как аргумент: ну мы же потратились, заплатите хотя бы, что обещали!

Мобилизованные, которых с помпой спонсируют региональные правительства, возмущаются качеством экипировки. "Ну, и самое важное: спальник. Был бы свет поярче, он бы просвечивал. Отправляют нас в зиму", – говорит в видеоролике для интернета 25-летний Егор Чапурин, мобилизованный из Архангельской области. Такие потом пользуются популярностью в украинских пабликах. Широко разошёлся, например, ролик, где боец буквально пальцами расковыривает шлем, присланный родным правительством, "чтобы защитить наших защитников".

Потом появляются нотки беспокойства. "Я уже звонила и писала везде, меня кидают с одного края к другому, как действовать дальше, – пишет на сайте губернатора родственница мобилизованного, с которым потерялась связь. – 21 октября он уже был в Новом Осколе, оружие ему там тоже уже выдали, куда их дальше собирались вести неизвестно последний раз с ним общались он сказал, что ему до сих пор не присвоили номер и нет жетона, зарплата не выплачивалась, сейчас уже на связь не выходит с 22.10.2022 телефон выключен" (пунктуацию автора сохранена – Прим. РС.). Были бы номер, жетон и зарплата – понятно, поспокойней бы стало.

Когда любимый муж, брат и отец, в новеньких берцах и с кредитным бронежилетом ушедший отдавать "долг родине", перестает выходить на связь, семьи (наконец-то) начинают подозревать недоброе. Это же не тренированные, всё повидавшие семьи контрактников. Нет, их мужья, отцы и братья ещё 20 сентября работали строителями, таксистами, слесарями, а где они теперь? Информация про "где они теперь" – новый уровень откровения. Ужасные бараки, отсутствие нормальной еды, никаких тренировок, а только пьянство – это ещё цветочки. "Там их не обучали, ничего. Никакого оружия там им не давали, еду тоже сами себе покупали", – рассказывает сестра мобилизованного, который оказался в Белгородской области и две недели прожил в дырявой палатке в лесу. Дальше – хуже. Дальше мобилизованных отправляют на фронт. Подумать только, ну надо же! На фронт!

А на фронте – вот вам еще одна новость – убивают. Поэтому следующий виток жалоб уже на грани отчаяния. "Ребята попали под сильнейший и смертельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, подвергались минометным обстрелам, атакам дронами, с самолетов летели фосфорные бомбы противника. Ребята оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша русская армия", – зачитывают на камеру жены мобилизованных из Вологодской области. Похожие обращения есть из Курска, Воронежа, Пензы. "Мы просили: "Уберите их с передовой – это не их место", – требуют жены от курского губернатора. Мужья, мобилизованные на загадочную СВО, не скрывая рыданий, передают женам с места событий, что "здесь стреляют".

"Мы бунт подняли. Нас хотел комбат отправить, мы подняли бунт. Мы здесь остаёмся. Мы не дезертиры, мы хотим жить, – рассказывал с фронта матери военнослужащий Алексей Пупынин. – Помогите нам. Мы не хотим быть мясом. Суть такова. То есть нас отправляют на убой. Говорили нам одно, сейчас по факту всё другое". Ребят, а вы как войну вообще представляли? Походная кухня с гречкой, фронтовые сто грамм и песни под аккордеон? Боевое, мать его, братство, когда в кузове грузовика тебя с пацанами куда-то везут по романтичной пыльной дороге? Так вот нет. Война – это когда убивают. И не каких-то мифических нацистов, а простых людей, таких же как вы. Включая, не дай бог, и вас.

Многолетняя романтизация войны, превращение Дня победы в карнавал героизма, "деды воевали" и "можем повторить", наверное, сыграли свою роль в относительном успехе мобилизации. О том, что любая война – это абсолютное зло и полный провал политиков, не сумевших её предотвратить, последние двадцать лет народу не рассказывали. И народ, когда родина по имени Путин призвала, пошёл по повесткам: надо – значит надо. Не задумываясь, не задаваясь простейшим вопросом: кому надо, зачем надо, почему? Родину ты идешь защищать – куда? Где твоя родина – в Украине?

После унизительных поражений сначала под Харьковом, а теперь в Херсоне российские пропагандисты запели песню про "отечественную войну". Понятное обращение к "скрепам" – Отечественную войну нельзя проиграть. Только следом нужно вспомнить важное: Отечественную войну сегодня ведет Украина. А для России – это агрессивная, захватническая, колониальная война, насквозь лживая и корыстная, нужная только горстке маньяков. Сами они не справились и пришли за вашими родными, чтобы прикрыться их спинами.

Можно жаловаться, что в болоте мокро, а можно просто выйти из болота на твёрдую почву. Спасти своего близкого на этой войне можно только одним способом – не пустив его туда. Те, кому муж, брат и отец были по-настоящему дорог, брали кредиты не на броники, а на авиабилеты. Но теперь, спасая тех, кто оказался на фронте, бесполезно требовать улучшенного снабжения, обучения и размещения подальше от передовой – нужно требовать прекращения войны. А это уже не разрешённый бунт про условия содержания, это запретное политическое требование. Опасный выход за пределы "мы, конечно, поддерживаем, но…"

И вот вопрос дня: что выберут жены и матери мобилизованных – риск штрафа в 30 тысяч рублей или перспективу гробовых миллионов?

Светлана Прокопьева – журналист. Оригинал этого текста читайте на сайте Север.Реалии

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