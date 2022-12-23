13 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерове

В Кемерово в результате пожара в частном доме престарелых погибло 13 человек. Второй этаж здания сгорел полностью. Там размещались 20 постояльцев.

Причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Сообщается, что дом престарелых был открыт нелегально на Таврической улице. В здании могло не находиться каких-либо систем пожаротушения. Владельцем дома престарелых является местный житель Андрей Смирнов.

В 2021 году бывшая сотрудница приюта обвинила его в присвоении части пенсий бездомных пожилых людей и издевательстве над людьми, писало издание "Сибдепо".