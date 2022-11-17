Семь человек погибли в результате обстрела российскими войсками города Вольнянск Запорожской области Украины. В жилой дом попала российская ракета, сообщили местные власти.

Число погибших может быть не окончательным, поскольку разбор завалов ещё продолжается, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Четырёхквартирный дом в Вольнянске был полностью разрушен.

Ранее российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в украинском областном центре Николаеве. В результате обрушился один из подъездов. Погибли шесть человек.

Российские власти гибель мирных жителей в Вольянске и Николаеве не комментировали.