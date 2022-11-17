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7 человек погибли в результате попадания ракеты в жилой дом в Запорожье

Семь человек погибли в результате обстрела российскими войсками города Вольнянск Запорожской области Украины. В жилой дом попала российская ракета, сообщили местные власти.

Число погибших может быть не окончательным, поскольку разбор завалов ещё продолжается, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Четырёхквартирный дом в Вольнянске был полностью разрушен.

Ранее российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в украинском областном центре Николаеве. В результате обрушился один из подъездов. Погибли шесть человек.

Российские власти гибель мирных жителей в Вольянске и Николаеве не комментировали.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, на начало ноября в результате боевых действий погибли 6 490 мирных жителей, в том числе 403 ребёнка. Эти данные могут быть неполными.
  • Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.

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