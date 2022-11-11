В результате обстрела в Николаеве рухнул подъезд дома – погибли люди

Рано утром в украинском областном центре Николаеве ракета попала в пятиэтажный жилой дом. В результате обрушился один из его подъездов. По предварительным данным, погибли шесть человек, есть раненые. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Согласно сводке главы Николаевской области Виталия Кима, около трёх утра город обстреляли российские войска – "предварительно из зенитно-реактивной системы С-300".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного дома и назвал обстрел Николаева "циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте".

Российские власти удары по Николаеву не комментировали.

Обстрел произошёл на фоне российского отступления из правобережных районов Херсонской области, которая граничит с Николаевской областью. Накануне сообщалось, что после освобождения территорий Украина сможет восстановить прерванное весной водоснабжение Николаева.