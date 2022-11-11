В результате обстрела в Николаеве рухнул подъезд дома – погибли люди

Рано утром в украинском областном центре Николаеве ракета попала в пятиэтажный жилой дом. В результате обрушился один из его подъездов. По предварительным данным, погибли шесть человек, есть раненые. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Согласно сводке главы Николаевской области Виталия Кима, около трёх утра город обстреляли российские войска – "предварительно из зенитно-реактивной системы С-300".
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного дома и назвал обстрел Николаева "циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте".
Российские власти удары по Николаеву не комментировали.
Обстрел произошёл на фоне российского отступления из правобережных районов Херсонской области, которая граничит с Николаевской областью. Накануне сообщалось, что после освобождения территорий Украина сможет восстановить прерванное весной водоснабжение Николаева.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, на начало ноября в Украине погибли 6490 человек, в том числе 403 ребёнка. Эти данные могут быть неполными. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- С начала сентября 2022 года Украина начала контрнаступление. Вчера, 10 ноября, Вооружённые силы Украины заявили об освобождении села Киселёвка в аннексированной Херсонской области. Благодаря этому в Николаев вернётся водопроводная питьевая вода, которой не было в городе с середины апреля, сообщили украинские власти.
- Россия продолжает обстреливать украинские города, утверждая, что атакует "объекты энергетической инфраструктуры". По официальным украинским данным, в результате российских обстрелов повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны, ущерб составляет миллиарды долларов. Также после подобных российских атак Украина сообщает о разрушенных жилых домах и гибели мирных жителей.
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