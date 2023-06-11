3 человека погибли при обстреле лодки во время эвакуации под Херсоном

Три человека погибли, от 10 до 23, по разным данным, пострадали в Херсонской области в результате обстрела лодки, в которой с левого, подконтрольного России, берега Днепра на правый, подконтрольный Украине, переправлялись эвакуированные гражданские лица.
Украинские официальные лица обвиняют в обстреле российских военных.
"Они открыли огонь в спины гражданским", - написал в телеграме глава областной военной администрации Александр Прокудин. Первоначально он написал о шестерых пострадавших. Затем он сообщил, что три человека в результате стрельбы погибли, десять были ранены.
"74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь", - написал, в частности, Прокудин.
Херсонская областная прокуратура также сообщила о троих погибших, но привела другое число пострадавших - 23 человека. Украинские власти утверждают, что большая часть эвакуированных с левого берега - пожилые и маломобильные люди. "Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы", - говорится в сообщении национальной полиции.
Российские представители обвинения в обстреле пока не комментировали. Ранее они сами обвиняли Украину в обстрелах эвакуационных пунктов.
- Людей в Херсонской области эвакуируют в связи с масштабным наводнением, вызванным разрушением плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вышедший из берегов Днепр затопил десятки населённых пунктов как на правом, так и на левом берегу. На левом затопленная территория больше. Волонтёры, оказывающие помощь людям, писали о трудностях с эвакуацией на подконтрольных России территориях.
- Обе стороны сообщают о том, что есть погибшие. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В ряде населённых пунктов уровень воды уже начал снижаться, однако многие ещё остаются в зоне затопления.
- При этом выше по течению Днепра резко упал уровень воды в Каховском водохранилище - оно фактически исчезло, Днепр возвращается в своё естественное русло. Падение уровня воды в водохранилище привело к проблемам с водоснабжением в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Украина обвиняет Россию в целенаправленном подрыве плотины. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступление украинской армии в Херсонской области.
- Россия ранее все обвинения в целенаправленном подрыве плотины отвергла, обвинив в свою очередь Украину в диверсии. Доказательства российская сторона при этом не представила. Существует и версия о том, что плотина разрушилась не в результате подрыва.
- Страны Запада пока официально не заявляли о том, какую версию они считают наиболее вероятной, однако отмечали, что именно действия России привели к угрозе Каховской ГЭС - такой угрозы не было бы, не начни Россия широкомасштабное вторжение в Украину в прошлом году.
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