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Чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь

Новым чемпионом мира по шахматам стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. В матче на первенство мира в столице Казахстана Астане он победил россиянина Яна Непомнящего.

Чемпион определился на так называемом тай-брейке - после того, как по итогам 14 партий с нормальным контролем времени победитель не был выявлен. Три партии тай-брейка с контролем времени 25 минут завершились вничью, четвёртую, заключительную выиграл Дин Лижэнь.

Он стал первым китайским обладателем чемпионского титула среди мужчин и 17-м чемпионом мира по общепринятой версии (без учёта победителей турниров, проводившихся ФИДЕ в 2000-е годы во время раскола в шахматном мире). В июле 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул против россиянина Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер выиграл своё право на турнире претендентов в Мадриде. Второе место там занял Дин.

  • Карлсен сказал, что у него нет мотивации защищать титул, он уже встречался с Непомнящим в чемпионском матче в 2021 году. Тогда он разгромил его со счётом 7,5:3,5, это было самое крупное поражение российского шахматиста.
  • Непомнящий играл под нейтральным флагом – после российского вторжения в Украину шахматная федерация ФИДЕ не стала дисквалифицировать российских спортсменов, однако запретила использовать российские государственные символы. Гроссмейстер высказывался против войны.

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