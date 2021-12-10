Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл 11-ю партию матча за мировую шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего и обеспечил себе итоговую победу.

В пятницу Карлсен играл черными фигурами и после этой победы набрал в матче 7,5 балла, став недосягаемым для Непомнящего (3,5).

Таким образом, 31-летний Карлсен защитил титул чемпиона мира.

Матч проходил в Дубае и стартовал 27 ноября. Первые пять партий завершились вничью, в шестой Карлсен взял верх, причем эта партия стала рекордной по числу ходов в матчах за звание чемпиона мира - 136. Также норвежец выиграл у Непомнящего восьмую и девятые партии.

Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам. 31-летний Непомнящий - чемпион Европы, двукратный победитель командного ЧМ, двукратный чемпион России. В матче за звание чемпиона мира он сыграл в качестве победителя турнира претендентов.