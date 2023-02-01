Перспективы нового масштабного наступления российских войск в Украине и переговоров между Кремлем и Белым домом;

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе поездки на Ближний Восток обсуждал палестино-израильский конфликт, иранскую ядерную программу и войну в Украине;

Посольства и консульства России отказывают в выдаче новых загранпаспортов российским оппозиционерам и членам их семей;

Александр Невзоров заочно приговорен к 8 годам колонии по статье о дискредитации российской армии;

Экспертиза по делу Хельги Пироговой;

Дирекции Третьяковской галереи предписано отчитаться перед минкультом о соответствии морально-нравственным нормам выставленных в галерее произведений искусства.

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