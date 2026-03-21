Черниговская область осталась без света после российского удара

Российские военные утром 21 марта атаковали энергообъекты в Нежинском районе, из-за чего большая часть Черниговской области Украины осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В пресс-службе горсовета Чернигова сообщили , что областной центр обесточен полностью. В "Черниговоблэнерго" рассказали, что без света остались 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. В "Украинских железных дорогах" сообщили о задержке ряда поездов в Черниговской области из-за отсутствия напряжения в сети.

В Киевской области глава Славутича Юрий Фомичев рассказал, что город полностью обесточен, а объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.

"Прекращено энергоснабжение города. Все системы жизнеобеспечения переведены на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение есть", –написал чиновник в своем телеграм-канале. По его словам, причина произошедшего – повреждение объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами города.

Как уточнил Николай Калашник, глава администрации Киевской области, без электричества в городе остались почти 21 тысяча жителей.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на 21 марта атаковали Украину 154 ударными беспилотниками, около 90 из них – дроны типа "Шахед". По данным военных, попадание пяти ударных БПЛА зафиксировано в четырех местах.

Российские военные регулярно атакуют украинские города и инфраструктуру, в том числе энергообъекты во всех регионах Украины. Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления. Российская сторона заявляет, что атакует исключительно военные объекты.