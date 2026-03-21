Черниговская область осталась без света после российского удара

Последствия удара по Нежинскому району Черниговской области, 21 марта 2026 года
Последствия удара по Нежинскому району Черниговской области, 21 марта 2026 года

Российские военные утром 21 марта атаковали энергообъекты в Нежинском районе, из-за чего большая часть Черниговской области Украины осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В пресс-службе горсовета Чернигова сообщили , что областной центр обесточен полностью. В "Черниговоблэнерго" рассказали, что без света остались 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. В "Украинских железных дорогах" сообщили о задержке ряда поездов в Черниговской области из-за отсутствия напряжения в сети.

В Киевской области глава Славутича Юрий Фомичев рассказал, что город полностью обесточен, а объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.

"Прекращено энергоснабжение города. Все системы жизнеобеспечения переведены на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение есть", –написал чиновник в своем телеграм-канале. По его словам, причина произошедшего – повреждение объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами города.

Как уточнил Николай Калашник, глава администрации Киевской области, без электричества в городе остались почти 21 тысяча жителей.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на 21 марта атаковали Украину 154 ударными беспилотниками, около 90 из них – дроны типа "Шахед". По данным военных, попадание пяти ударных БПЛА зафиксировано в четырех местах.

Российские военные регулярно атакуют украинские города и инфраструктуру, в том числе энергообъекты во всех регионах Украины. Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления. Российская сторона заявляет, что атакует исключительно военные объекты.

