В Чехии подожгли цех компании, делающей ракеты для Украины

В Чехии власти расследуют как преднамеренное нападение пожар, произошедший в ночь на пятницу на территории промышленного цеха в городе Пардубице, в 120 километрах к востоку от Праги.

В результате пожара сгорел один из цехов компании LPP Holding, выпускающей беспилотные системы, в том числе поставляемые в Украину. Пожар также произошел в ее офисе. В декабре 2025 года компания показала крылатую ракету Narwhal с дальностью полета более 600 км, которую планировалось передать ВСУ.

Ответственность за нападение взяла на себя ранее неизвестная "Фракция землетрясения". Группировка связывает свои действия с протестом против производства на объекте в Пардубице оружия для Израиля и "геноцидом против Палестины, Ирана и Ливана". За день до поджога она зарегистрировала сайт в интернете, а после инцидента – телеграм-канал. В нем было опубликовано видео, на котором два человека поджигают ангар с мастерскими компании. Представители LPP Holdings заявили, что в 2023 году компания хотела участвовать в объявленном израильской компанией Elbit тендере, но в итоге он был отменен.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал в X, что происшествие расследуется как теракт. Об этом же заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар. По его инициативе организована работа кризисного штаба. На брифинге Метнар сказал, что на данный момент нет информации о какой-либо дальнейшей непосредственной опасности. "В ближайшее время также соберется объединенная разведгруппа для оценки возможного повышения уровня террористической угрозы", – добавил глава МВД.

Президент Чехии Петр Павел написал в X, что он "следит" за событиями в Пардубице.

LPP Holding опубликовала заявление, в котором подтвердила, что "на одном из ее объектов" произошел пожар и отказалась "спекулировать о причинах или обстоятельствах инцидента".

Начальник полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что сообщение о пожаре было получено вскоре после 4 часов утра. После этого сообщение о произошедшем было разослано журналистам нескольких чешских СМИ с почтового ящика, зарегистрированного на том же домене, что и сайт "Франции землетрясения". По словам Вондрашека, в рамках расследования проводится, в том числе, пиротехническая экспертиза.

