Чернобыльская АЭС осталась без света после обстрела Славутича

Из-за российского удара по энергетической инфраструктуре в городе Славутич на севере Украины объекты Чернобыльской атомной электростанции, включая так называемый саркофаг над разрушенным четвёртым энергоблоком, оказались без электричества. Об этом сообщило вечером 1 октября Министерство энергетики Украины.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвёртый энергоблок ЧАЭС, и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об отключении электричества в городе Славутиче. Без света осталась также часть территории Черниговской области. Предположительно в результате российских обстрелов была разрушена подстанция. Без электричества остались более 300 тысяч потребителей, в Черниговской области введены графики временного отключения электроснабжения. Также сообщается об отключении света в некоторых районах города Днепр.

Об отключении электричества на неработающей Чернобыльской АЭС сообщается на фоне ситуации на подконтрольной России Запорожской АЭС. Как сообщило Министерство энергетики Украины, станция 23 сентября была отключена от основного источника питания и сейчас работает на резервных дизель-генераторах, однако запаса топлива для их работы хватит, как утверждается, только на 10 дней. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду, что такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, поскольку возможное отключение резервных систем заключает в себе угрозу расплавления ядерного топлива.

Россия и Украина обвиняют в сложившейся ситуации друг друга. Российские представители обвинили Украину в обстрелах линии электропередачи, питающей станцию. Украина это отрицает, обвиняя, в свою очередь, Россию в умышленном отключении станции от украинской энергосистемы.