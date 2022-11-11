Черногория отказала РФ в экстрадиции бывшего чиновника и банкира

Черногория отказала России в экстрадиции бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщают "Коммерсантъ" и агентство РИА Новости. Власти Черногории пока не комментировали сообщения.

Чуян был задержан в Черногории осенью прошлого года на основании российского запроса. В России против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Чуян, являясь бенефициаром ныне ликвидированного ОФК-банка, выводил из банка средства в пользу одного из крупнейших производителей водки "Кристалл Лефортово" и его партнера, дистрибьюторской компании "Статус групп" – бенефициаром последней, как считает следствие, также был Чуян.

Дело возбудили по заявлению одного из бывших совладельцев ОФК-банка, юриста Николая Егорова, однокурсника российского президента Владимира Путина. Чуян был заочно арестован в России ещё в 2018 году.

По данным "Коммерсанта", МВД Черногории удовлетворило запрос адвокатов бывшего чиновника о предоставлении ему политического убежища. Чуян считает своё преследование в России политическим. Как пишет газета, незадолго до своего ареста он получил гражданство Украины.

Ранее власти Черногории предоставили убежище российскому бизнесмену Тельману Исмаилову, который также был задержан в этой стране по запросу российских властей. Исмаилову, который был близок к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, также удалось убедить власти страны в политическом характере уголовного преследования его в России.