В Черногории по запросу РФ задержан бывший чиновник и банкир Игорь Чуян

В Черногории задержан бывший глава российской Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян. Об этом сообщили местные СМИ, сообщения впоследствии подтвердила полиция Черногории.

Чуян был задержан в городе Тиват по запросу Интерпола - он был объявлен Россией в международный розыск. В 2018 году он был заочно арестован в России по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Дело против Чуяна связано с деятельностью обанкротившегося ОФК-Банка, фактическим владельцем которого он, согласно данным следствия, был. По этому делу в 2018 году в России был арестован бывший президент и совладелец банка Николай Гордеев. По данным следствия, ущерб вследствие растраты в банке превысил 30 миллиардов рублей.

Заявление в Следственный комитет на Гордеева написал акционер банка Николай Егоров — партнёр коллегии адвокатов "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" и однокурсник Владимира Путина. В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск и Игорь Чуян, который к тому времени покинул пост главы Росалкогольрегулирования. По версии следствия, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки "Кристалл Лефортово" и его партнера, дистрибьюторской компании "Статус групп" – бенефициаром последней, как считает следствие, был Чуян.

Как сообщает ТАСС, Черногория уже уведомила российскую сторону о задержании Чуяна. Он отправлен под арест, в ближайшее время должен быть подготовлен запрос о его экстрадиции в Россию.

Комментариев самого Чуяна или его представителей пока нет.