Черногория отказалась экстрадировать в РФ бывшего полковника ФСБ

Власти Черногории отказались экстрадировать в Россию бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Об этом заявлено после заседания Военного суда в Подгорице, который заочно рассматривает дело Сенина.

Дмитрий Сенин, арестованный по международному ордеру в июне 2021 года, получил в Черногории политическое убежище, поскольку ранее якобы подвергался преследованию в России по политическим мотивам: российские правоохранители выявили у него украинские корни, при этом он критически высказывался о "специальной военной операции" российских вооруженных сил в Украине.

Он был обвинен в дезертирстве, что угрожает ему в России тюремным сроком до семи лет.

Сенин покинул Россию в феврале 2017 года из-за опасений ареста в связи с уголовным расследованием против его друга, полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Сенин покинул Россию под именем Тимура Кудасова через российско-грузинскую границу 23 февраля 2017 года

Российские медиа пишут, что после его исчезновения спецслужбы либо не знали, либо делали вид, что не знают о бегстве их коллеги за границу три года назад.

Только в декабре 2020 года оперативники службы внутренней безопасности ФСБ выяснили, что их соотечественник пользуется паспортом, выписанным на другое имя.

Полугодом позднее, 28 июня 2021 года, имя беглеца было внесено в международный список разыскиваемых лиц, а 4 сентября 2022 года Сенин был задержан в Черногороии.

Российская прокуратура сделала запрос на экстрадицию, но Черногория отказалась это сделать, поскольку бывший полковник ФСБ уже получил статус беженца.