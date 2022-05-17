Суд в Москве приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 млрд рублей.
Также суд оштрафовал Захарченко на 500 млн рублей. Новое наказание Захарченко назначено по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному в 2019 году.
По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы.
Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его арестовали.
Позже у полковника обнаружились активы на 9 млрд рублей – 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на его родственников и знакомых. Только наличных в квартире у сестры Захарченко было найдено более $120 млн, а еще $16 млн были найдены в квартире его матери.
Захарченко тогда заявил, что 9 млрд рублей он "накопил с зарплаты", рассказал в суде представитель Генпрокуратуры. При этом, по подсчетам обвинения, даже если бы полковник совсем не тратил зарплату, то его легальный доход за 15 лет вряд ли бы превысил 12 миллионов рублей.
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