Четверо астронавтов отправились на МКС с космодрома в штате Флорида

Американская частная космическая компания SpaceX в четверг отправила на орбиту очередной экипаж Международной космической станции (МКС). Среди астронавтов отставной российский военный летчик Андрей Федяев. На борту корабля Dragon, стыковка которого с МКС назначена на пятницу, находятся также астронавт NASA Стивен Боуэн, отставной моряк-подводник ВМС США, неоднократно летавший в космос на шаттлах, и Уоррен "Ууди" Хобург, бывший ученый исследователь Массачусетского технологического института. Четвёртый астронавт - представитель Объединённых Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади

Полёт выполняется в интересах NASA, сообщило агентство Associated Press.

Первая попытка запуска экипажа к МКС была отменена в минувший понедельник на последней минуте обратного отсчета - в связи с технической неполадкой.

Новый экипаж летит к МКС на смену астронавтам из США, Японии и России, которые работали на станции с октября прошлого года. На МКС останутся двое россиян и один американец, их полугодовой полет продлен до сентября в связи с падением давления на корабле "Союз", предназначенном для возвращения с орбиты.



На днях к станции пристыковался другой, новый корабль "Союз", запущенный для возвращения вынужденных "сверхурочников" с орбиты.