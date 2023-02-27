Пуск корабля SpaceX к МКС отменили за 2 минуты до старта

Американское космическое агентство и корпорация SpaceX 27 февраля отменили полёт космического корабля "Крю Дрэгон" к Международной космической станции за две минуты до старта. Причиной стали проблемы с загрузкой зажигательной смеси на ракету-носитель "Фалькон-9".

Трансляция подготовки к пуску велась в ютьюб-канале SpaceX. Наземные системы сообщили, что в один из девяти двигателей первой ступени не удалось загрузить смесь триэтилалюминия с триэтилбораном, которая используется для пуска. Следующая возможность запуска будет 28 февраля, говорилось в трансляции.

Старт "Крю Дрэгон" с космодрома на мысе Канаверал в США должен стать шестым коммерческим запуском корабля на орбиту. В экипаж миссии входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Предполагается, что все они проведут на станции полгода.