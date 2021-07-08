Четверо подозреваемых в убийстве президента Гаити застрелены

Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил в ночь на четверг, что силы безопасности застрелили четверых и задержали ещё двоих, подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. По словам Шарля, нападавшие взяли в заложники трех сотрудников полиции, однако в ходе операции в столице Гаити Порт-о-Пренсе они были освобождены.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны сегодня Национальной полицией»,— написал в твиттере министр связи Франц Экзантус.

Нападение произошло в ночь на 7 июля, группа людей пробралась на территорию резиденции президента. 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена, Мартин Моиз, также была ранена. Она в стабильном, тяжёлом состоянии. Её отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд, ранее сообщалось о её смерти.

На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства, передаёт Би-би-си. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что нападавшие были иностранцами и говорили на английском и испанском языках. По словам посла Гаити в США , нападавшие были одеты как агенты американского Управления по борьбе с наркотиками, что возможно помогло им проникнуть на территорию резиденции президента Гаити. Представитель Госдепартамента США опроверг какую-либо причастность американских агентов к убийству Моиза.

Власти соседней Доминиканской Республики не исключили, что группа нападавших состояла из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных с наркобаронами Гаити.

В интернете появились видеокадры, сделанные в районе нападения, на которых видна колонна внедорожников и выходящие из машин вооруженные люди. По словам и.о. премьер-министра Жозефа, они были хорошо вооружены и выглядели профессионально подготовленными. Подлинность этого видео по-прежнему не подтверждена, сообщает Би-и-си.

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Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы сопровождались беспорядками и погромами. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооруженными бандами. Борьба таких банд за контроль над столицей Порт-о-Пренсом, по данным ООН, с начала июня нынешнего года привела к бегству из города не менее 15 тысяч человек. Гаити является одним из самых бедных государств в мире, 60 процентов из почти 11 миллионов человек в стране живут меньше, чем на 2 доллара в день.