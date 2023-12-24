Четыре человека погибли при ночном обстреле в Херсоне

Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли центр Херсона. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в разрушенном ракетой жилом доме погибла пожилая супружеская пара. Ещё два тела обнаружены под завалами в соседнем районе, ведутся работы по их опознанию. Пострадали девять местных жителей, в том числе один ребёнок. Всего по Херсону ночью был выпущен 71 снаряд.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 24 декабря атакам беспилотников типа "Шахед" подверглись Николаевская, Хмельницкая, Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области Украины. 14 из 15 БПЛА были сбиты силами ПВО. Атаки велись из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Накануне Херсон также подвергался обстрелу. Сообщалось о попадании в объект критической инфраструктуры, результатом которого стали пожары - сообщалось о повреждении газопровода. Информации о пострадавших не было.