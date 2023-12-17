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Российские войска ночью выпустили по Украине 20 дронов, погиб человек

Одесса после обстрела, иллюстративное фото
Одесса после обстрела, иллюстративное фото

Украина в ночь на воскресенье подверглась очередной атаке беспилотников. Воздушные силы ВСУ сообщают, что сбили 20 дронов и одну ракету. В Одесской области один из сбитых дронов упал на частный дом и вызвал пожар. Погиб человек - предположительно, хозяин дома.

Как уточняют ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 20 БПЛА "Шахед". Была сбита авиационная управляемая ракета Х-59. Они были запущены из аннексированного Крыма и с подконтрольной российским войскам территории Херсонской области, а уничтожены на территории Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, а позже - ещё два. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится. В соцсетях появились видео, предположительно, уничтожения беспилотников над городом Морозовск в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, "большая часть" беспилотников была сбита.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекинском районе из-за атаки беспилотника получил травмы местный житель. Также, по его словам, под миномётный обстрел попала животноводческая ферма - там погибли 12 коров и повреждены постройки.

  • Россия обстреливает Украину каждый день. Минобороны утверждает, что наносит удары только по военным объектам. Гибель мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры ведомство не комментирует.
  • Граничащие с Украиной области России также регулярно подвергаются обстрелам. Российские власти обвиняют в обстрелах ВСУ, те обычно не дают комментариев.

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