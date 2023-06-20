Четыре человека погибли при взрыве на Тамбовском пороховом заводе

Четыре человека погибли в результате взрыва, который произошёл во вторник на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области. Такие данные приводят агентства со ссылкой на экстренные службы. По последним данным, пострадали 12 человек.

"База" также пишет о четырёх погибших. По данным издания, взрыв произошел в цехе №3 около 14.00 мск. После взрыва в помещении начался пожар, его, как утверждается, удалось быстро потушить.

О причине взрыва пока данных нет. ТАСС цитирует сообщение МЧС о том, что на территории завода произошёл "хлопок с последующим возгоранием". Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что, по предварительным данным, о диверсии речи не идёт, а причиной взрыва стал "человеческий фактор".

Тамбовский пороховой завод, как говорится на его сайте, "одно из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии. Он производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия, артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении Сухопутных войск, Военно-Морского Флота и авиации".

23 октября 2022 года на Пермском пороховом заводе 3 человека погибли в результате пожара в цехе пластмассы. О причине пожара тогда не сообщалось.