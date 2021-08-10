Регионы назвали долю заболевших COVID-19 после вакцинации

Четыре региона России — Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург представили "Коммерсанту" данные о числе заболевших коронавирусной инфекцией нового типа после вакцинации российскими препаратами.

Доля заразившихся в регионах оказалась разной — иногда она отличается в разы, отмечает издание. Например, если после вакцинации "Спутником V" в Курской области заразились 0,14 процентов привитых, то в Санкт-Петербурге эта доля оказалась почти в 12 раз больше – 1,64 процента.

Согласно официальным данным, которые изданию предоставили в минздраве Курской области, среди полностью привитых "ЭпиВакКороной" и "Ковиваком" заболели по 0,2 процента. Среди получивших оба укола "Спутника V" жителей Ульяновской области заболели 0,7 процента, "ЭпиВакКороны" — чуть более одного процента, "КовиВака" — 1,3 процента. В Петербурге среди привитых вакциной "КовиВак" заразилось 0,9 процентов и 6 процентов сделавших оба укола "ЭпиВакКороны".

Однако, как отмечают эксперты, оценивать эффективность российских вакцин на основании этих данных пока рано, так как "Спутником" прививаются сотни тысяч человек, а двумя другими препаратами — "считаные тысячи".

На прошлой неделе разработчик "ЭпиВакКороны", новосибирский центр "Вектор" Роспотребнадзора, заявил ТАСС, что среди прошедших полный курс вакцинации его препаратом заболевают меньше одного процента — 0,59 процента. Согласно данным из реестра вакцинированных Минздрава России, для "Спутника V" такая доля составила 0,66 процента, для "КовиВака" — 0,27 процента, отметили в "Векторе".

В США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний , менее 0,01 процента привитых от COVID-19 американцев попали в больницу или умерли в результате заражения коронавирусом. Среди 164 миллионов привитых американцев зафиксировано 1507 случаев смерти (менее 0,001%) от последствий COVID-19, и 7 101 человек (менее 0,005%) был госпитализирован с этим диагнозом, сообщает CNN.

В России за последние сутки зарегистрировали 21 378 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли от последствий COVID-19 792 пациента.