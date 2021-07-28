Власти раскрыли число привитых россиян на фоне высокой смертности

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла приблизительную численность россиян, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции. По ее данным, порядка 20 миллионов соотечественников привиты "Спутником V", около 1 миллиона – "Эпиваккороной" и еще около 300 тысяч – "Ковиваком".

Она сказала, что "количество заболевающих падает", и указала на 4-процентное снижение этого показателя за последнюю неделю.

Согласно представленным данным, в России вакцинирован примерно каждый шестой взрослый житель. Это значительно ниже показателей в развитых странах мира, где вакцинировано уже более половины населения.

Уже более 40 российских регионов ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Власти большинства из них обязали привиться 60 процентов сотрудников сфер общепита, образования, торговли, здравоохранения и других.

Накануне, 27 июля, в стране было выявлено более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли почти 800 россиян. Это один из самых высоких показателей за всё время пандемии.

С июня Россия является антилидером по количеству ежесуточных смертей на душу населения от COVID-19. В середине прошлого месяца число летальных исходов резко выросло, и на протяжении последних недель каждый день от инфекции погибает свыше 700 российских граждан. В этот период фиксируется свыше 20 тысяч заражений в день.

Для сравнения: в 80-миллионной Германии регистрируется по несколько смертей в день от COVID-19.

Неделей ранее Аргентина заявила о критической задержке поставок "Спутника V" и вслед за Гватемалой пригрозила Москве расторгнуть контракт на поставки российского препарата. Участники рынка связали задержку с началом третьей волны пандемии в России: производство вакцин внутри страны не может покрыть всю потребность.

За аналогичный период, то есть с начала года, было произведено сотни миллионов доз вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca – на порядок больше по сравнению с количеством выпущенных доз "Спутника V". Российские власти, однако, отказались открыть границы для западных препаратов, несмотря на нехватку отечественных вакцин внутри страны.