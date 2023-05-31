Четырех крымских татар приговорили к срокам от 12 до 17 лет

Южный окружной военный суд приговорил четырёх крымских татар к срокам от 12-17 лет по делу "Хизб Ут-Тахрир". Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова и Завура Абдуллаева признали виновными в организации и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Бекирову суд назначил 17 лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности террористической организации и в приготовлении к захвату власти. Первые четыре года от своего срока он проведёт в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Таиров, Мурасов и Абдуллаев приговорены к 12 годам лишения свободы каждый. Их признали виновными в участии в деятельности террористической организации и в приготовлении к захвату власти. Они также проведут первые четыре года заключения в тюрьме, а остаток срока в колонии строгого режима.
Бекиров, Таиров, Мурасов и Абдуллаев были задержаны в августе 2021 года в аннексированном Россией Крыму. В их домах прошли обыски.
Ранее южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима крымскотатарского активиста Эрнеса Сейтосманова по делу о причастности к движению "Хизб ут-Тахрир". Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти.
- "Хизб ут-Тахрир" – международное религиозное движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.
- После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове якобы последователей движения, в основном – крымских татар. Уголовные дела против них по статьям о терроризме зачастую заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся свыше трёхсот человек. Международные правозащитные организации признают их политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.
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