Четырех крымских татар приговорили к срокам от 12 до 17 лет

Южный окружной военный суд приговорил четырёх крымских татар к срокам от 12-17 лет по делу "Хизб Ут-Тахрир". Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова и Завура Абдуллаева признали виновными в организации и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Бекирову суд назначил 17 лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности террористической организации и в приготовлении к захвату власти. Первые четыре года от своего срока он проведёт в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Таиров, Мурасов и Абдуллаев приговорены к 12 годам лишения свободы каждый. Их признали виновными в участии в деятельности террористической организации и в приготовлении к захвату власти. Они также проведут первые четыре года заключения в тюрьме, а остаток срока в колонии строгого режима.

Бекиров, Таиров, Мурасов и Абдуллаев были задержаны в августе 2021 года в аннексированном Россией Крыму. В их домах прошли обыски.

Ранее южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима крымскотатарского активиста Эрнеса Сейтосманова по делу о причастности к движению "Хизб ут-Тахрир". Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти.