Крымскотатарского активиста приговорили к 18 годам колонии

Южный окружной военный суд России приговорил к 18 годам колонии строгого режима крымскотатарского активиста Эрнеса Сейтосманова по делу о причастности к движению "Хизб ут-Тахрир", сообщает общественное объединение "Крымская солидарность". Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Защита намерена обжаловать приговор.

Сейтосманова арестовали после обысков в феврале 2022 года. Помимо него были задержаны ещё три человека.