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Крымскотатарского активиста приговорили к 18 годам колонии

Эрнес Сейтосманов

Южный окружной военный суд России приговорил к 18 годам колонии строгого режима крымскотатарского активиста Эрнеса Сейтосманова по делу о причастности к движению "Хизб ут-Тахрир", сообщает общественное объединение "Крымская солидарность". Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Защита намерена обжаловать приговор.

Сейтосманова арестовали после обысков в феврале 2022 года. Помимо него были задержаны ещё три человека.

  • "Хизб ут-Тахрир" – международное религиозное движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.
  • После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове якобы последователей движения, в основном – крымских татар. Уголовные дела против них по статьям о терроризме зачастую заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся свыше трёхсот человек. Международные правозащитные организации признают их политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.

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