Чиновник предупредил школьников об "эпидемии бесплодия"

Зарубежные учёные придумают вирус, вызывающий бесплодие, чтобы на земле остался только "золотой миллиард". Об этом школьникам и студентам рассказал в ходе выступления заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Куранов, выступая на Восточном экономическом форуме, поделился с молодыми слушателями своим пониманием конспирологической теории о "золотом миллиарде". По его мнению, "англосаксы" хотят сократить население Земли до одного миллиарда людей, из которых 80% будет обслуживать остальные 20%. Россияне, которых останется 50 миллионов, будут исключительно обслугой, уверен Куранов.

Среди способов сокращения населения чиновник указал войны, искусственный голод, искусственные эпидемии, внедрение идей чайлдфри и однополых семей. "Следующей эпидемией, мои коллеги считают, будет эпидемия бесплодия. Придумают какой-нибудь вирус, который будет вызывать бесплодие", – сказал Куранов.