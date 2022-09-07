Чиновник предупредил школьников об "эпидемии бесплодия"

Зарубежные учёные придумают вирус, вызывающий бесплодие, чтобы на земле остался только "золотой миллиард". Об этом школьникам и студентам рассказал в ходе выступления заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.
Куранов, выступая на Восточном экономическом форуме, поделился с молодыми слушателями своим пониманием конспирологической теории о "золотом миллиарде". По его мнению, "англосаксы" хотят сократить население Земли до одного миллиарда людей, из которых 80% будет обслуживать остальные 20%. Россияне, которых останется 50 миллионов, будут исключительно обслугой, уверен Куранов.
Среди способов сокращения населения чиновник указал войны, искусственный голод, искусственные эпидемии, внедрение идей чайлдфри и однополых семей. "Следующей эпидемией, мои коллеги считают, будет эпидемия бесплодия. Придумают какой-нибудь вирус, который будет вызывать бесплодие", – сказал Куранов.
- "Золотой миллиард", рассказывало издание "Сигнал", – центральное понятие конспирологической теории, согласно которой некие тайные силы добиваются того, чтобы большее количество благ, которые создаёт человечество, доставалась небольшой доле населения Земли. Понятие почти не употребляется за пределами постсоветского пространства. Такой заговор математически невозможен: в него было бы посвящено слишком много людей и кто-нибудь непременно проговорился бы.
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