Убывающая Россия. Эфир в 18:05





2020-й оказался тяжелым годом для российской демографии: за первые восемь месяцев численность населения сократится на 1/3 миллиона человек, в 11 раз больше, чем годом ранее. Какой вклад в это внес коронавирус? Могут ли убывающее население заместить мигранты из стран бывшего СССР? Как государство борется за демографию – и надо ли вообще за нее бороться?

Гости программы: Анатолий Вишневский, директор Института демографии ВШЭ, и Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ. Эфир в 18:05.

