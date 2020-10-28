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Археология

Убывающая Россия. Эфир в 18:05

Как выбраться из демографической ямы? Обсуждают демографы Анатолий Вишневский и Ольга Исупова



2020-й оказался тяжелым годом для российской демографии: за первые восемь месяцев численность населения сократится на 1/3 миллиона человек, в 11 раз больше, чем годом ранее. Какой вклад в это внес коронавирус? Могут ли убывающее население заместить мигранты из стран бывшего СССР? Как государство борется за демографию – и надо ли вообще за нее бороться?

Гости программы: Анатолий Вишневский, директор Института демографии ВШЭ, и Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ. Эфир в 18:05.

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