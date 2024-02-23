Чиновники потребовали разобраться с фото поцелуев учительницы

Минобразования Новосибирской области опубликовало "непристойные" фотографии учительницы Марины Львовой, из-за которых потребовало провести с ней беседу.

На фотографиях Львова целует и обнимает мужа, а также целует в щёку подругу. Ранее в ведомство поступила анонимная жалоба на "аморальное поведение" учительницы из-за этих фотографий на её странице во "ВКонтакте". Чиновники потребовали от школы провести беседу со Львовой.

Директор школы вступилась за преподавательницу, сказав, что ожидала увидеть там "хотя бы фото в купальнике". Во время беседы беременной Львовой стало плохо – ей вызвали скорую. Учительницу попросили написать объяснительную, а фотографии – удалить.

"Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоём и он меня обнимает. Возможно, что кому-то это могло показаться слишком интимным моментом", – рассказала Львова.

Именно про фото у храма написали многие медиа – из-за этого, как сообщает издание "Атас.Инфо", на главу местного Минобразования пожаловались в прокуратуру. После этого ведомство решило "оправдаться", опубликовав фото Львовой, на которые поступила жалоба: с объятиями и поцелуями, но не у храма.