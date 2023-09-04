Чиновники в регионах всё активнее вербуют контрактников в армию

Чиновники в ряде российских регионов в последнее время всё чаще выступают с призывами заключать контракты с армией и отправляться добровольцами на войну в Украину. Как утверждает издание "Говорит НеМосква", многие из них говорят о том, что региональные власти не справляются с планом по набору контрактников. По их словам, это грозит новой волной мобилизации, которая станет "тотальной".

Как пишет "Говорит НеМосква", поток сообщений про то, как региональные власти пытаются набрать добровольцев, "оставался относительно ровным в июне и июле, однако резко вырос в августе".

В частности, в Воронеже губернатор Александр Гусев пообещал 120 тысяч рублей каждому солдату-срочнику, который служит на территории его региона и до конца года подпишет контракт с Министерством обороны, в Братске органы опеки разослали сиротам сообщения о том, что участники войны смогут раньше других получить (и так положенную по закону) бесплатную квартиру от государства, в Волгограде в автобусах листовки с рекламой контрактной службы распространяют на узбекском языке, обещая деньги и гражданство России, а в целом ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, полиция в ходе облав на мигрантов теперь задерживает и граждан России и отвозит их военкоматы, где их ставят на учёт и тоже предлагают заключить контракт.

Издание также приводит слова чиновников из целого ряда регионов, которые говорят о существовании плана по набору добровольцев. "Если в течение месяца-двух мы положение не выровняем, будет вторая волна (мобилизации)", — заявил в частности в Тольятти глава районной администрации Юрий Башкиров. По его словам, на город спущен план в две тысячи добровольцев, однако набрать к концу августа получилось чуть больше 250 человек. Такие же сообщения поступали из Новосибирской и Иркутской областей, Бурятии, Башкортостана, Татарстана. Вице-мэр Владивостока Евгений Бавин в июле как утверждается на встрече с руководителями управляющих компаний и ТСЖ говорил о необходимости выполнить план по призыву к декабрю. Предлагалось склонять к вступлению в армию должников по кредитам, бывших заключённых, иностранцев. "Если мы не выполним эту задачу, все пойдут в принудительном порядке... Потому что мобилизация будет проходить уже по другому сценарию: военное положение введут, КПП, все перекроется, и тогда пойдут все, от мала до велика", - заявил Бавин. "Говорит НеМосква" утверждает, что аудиозапись встречи изданию предоставил читатель.

Накануне военная разведка Минобороны Великобритании отмечала, что российские власти пытаются завербовать для участия в войне в Украине граждан соседних стран.