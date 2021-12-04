Число жителей за границей бедности в России по итогам третьего квартала 2021 года составило 16 миллионов человек, или около 11 процентов населения. Об этом свидетельствует свежая статистика Росстата. Это на 2,8 миллиона человек меньше, чем за тот же период 2020 года. Однако теперь статистику считают по обновлённой методике, обращает внимание РБК.

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Согласно новой официальной методике оценки, с начала года в России стало на четыре миллиона бедных меньше. В первом квартале, по оценке ведомства, их было 20,8 млн человек или 14,2 процента населения, во втором — 18,2 миллиона (12,5%).

Переоценка числа бедных происходит в России на фоне роста потребительской инфляции и резкого повышения цен на продукты. Однако статистика утверждает, что это сопровождается ростом доходов населения — в номинальном выражении они, как утверждается, выросли на 15,5 процента в третьем квартале к тому же периоду предыдущего года, в реальном — на 8,1 процента.

В майских указах 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году снизить уровень бедности в стране вдвое, до 6,5 процента. В конце прошлого года он отложил срок выполнения этой задачи на 2030 год, назвав её "амбициозной, но реальной".

Новый параметр "граница бедности", который Росстат использовал при оценке численности бедных, правительство утвердило только в конце ноября. Границу приравнивают к значению потребительской корзины в четвёртом квартале прошлого года с учётом инфляции.

До того уровень бедности определялся как доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Сам он рассчитывался ежеквартально на основе стоимости потребительской корзины.

Данные Росстата приводятся с учётом аннексированного Россией Крыма.