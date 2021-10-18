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Деньги на Свободе

Гонка за ценами. Как борьба с бедностью бьет по бедным

Как Владимир Путин собирается победить "главного врага" России, а правительство – инфляцию и почему их усилия приводят к обратному эффекту? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Годовая инфляция в стране на прошлой неделе ускорилась до 7,6 процента. За неделю до этого Росстат сообщал, что в сентябре годовая инфляция составила 7,4 процента. И 14 ноября на заседании правительства глава кабинета министров Михаил Мишустин поручил подчиненным принять дополнительные меры для долгосрочной стабилизации цен на продовольствие.

Полная видеоверсия программы:

Напомню, что ранее Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции на этот год. Она в соответствии с новыми выкладками составит почти 7 с половиной процентов. И продукты питания дорожают опережающими темпами. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании заявил, что в России наблюдается нехарактерный для этого времени года рост цен на овощи и продукцию животноводства. Да что там говорить – даже глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая на прошлой неделе дала развернутое интервью ютьюб-каналу "Фанимани", заметила, что цены на продукты растут быстрее, чем считает Росстат:

"Конечно я заметила, что средний чек (средний чек раз в неделю) вырос больше, чем показатель общей инфляции. Цены на продовольствие, естественно, выросли (и это в статистике видно) больше, чем общий показатель инфляции, больше, чем 7 процентов. У каждого своя структура потребления, безусловно, у каждого личная ощущаемая инфляция выше, чем росстатовская", – заявила она.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Сильнее всего рост цен на продовольствие бьет по самым необеспеченным, по тем, у кого расходы на питание занимают львиную долю семейного бюджета. Одним словом, бедные становятся еще беднее. А это непорядок. Владимир Путин назвал главным врагом России бедность. И поручил принять меры, чтобы этого врага победить.

Любые неосторожные действия могут привести к вполне предсказуемым проблемам

И правительство их принимает с прошлого года, но становится почему-то только хуже. К примеру, министр сельского хозяйства удивляется отсутствию сезонного падения цен на продукты. Меня же оно совершенно не удивляет. Более того, начиная с весны, "Деньги на Свободе" неоднократно предупреждали, что этим усилия правительства, направленные на сдерживание цен, и закончатся.

Свою роль сыграли и ограничения на экспорт зерновых, которые дестабилизировали мировой рынок. Пора уже привыкнуть к тому, что Россия – крупнейший в мире экспортер зерна и любые неосторожные действия могут привести к вполне предсказуемым проблемам. Хуже того, бурная активность правительства на ниве регулирования аграрно-промышленного комплекса – лучший способ дестимулировать производителей. Чем больше ограничений и внимания со стороны чиновников, тем больше соблазн заняться чем-то другим, более спокойным.

Но есть и другая причина разгона инфляции, в том числе и продовольственной, о которой я говорил в последних программах. И лучше, чем глава Банка России, никто, пожалуй, не сформулирует:

"Главная причина инфляции всегда – это спрос превышает предложение. Если инфляция растет, то спрос растет быстрее, чем растет предложение", – говорит Эльвира Набиуллина.

Выборы позади, а Путин все не успокаивается

Вот и ответ. Покупка выборов в форме раздачи денег пенсионерам, семьям с детьми и силовикам вылилась в опережающий рост цен. И сколько бы Набиуллина ни пыталась объяснить разницу между деньгами, напечатанными Центробанком, и деньгами, взятыми из бюджета, ее, на самом деле, нет. Факт остается фактом. В августе-сентябре спрос получил беспрецедентную подпитку со стороны государства. И это немедленно отразилось на ценах. И вот беда, выборы позади, а Путин все не успокаивается. Тема бедности его не оставляет. Подробнее в сюжете Артема Радыгина:

Артем Радыгин о борьбе Путина с бедностью
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Артем Радыгин о борьбе Путина с бедностью

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И чем больше Путин будет давить на правительство, требуя победить бедность, чем активнее правительство будет брать "под козырек", увеличивая размер пособий и индексируя все, что можно проиндексировать, тем активнее будет раскручиваться инфляционная спираль.

Единственный способ это остановить – увеличить предложение. А для этого нужны инвестиции, причем желательно – частные. Потому что государство на потребительский рынок с советских времен старается не работать. И это правильно. Никакой Госплан не способен "выдать на гора" качественные и конкурентоспособные товары, которые люди покупали бы не от безысходности и отсутствия на прилавках чего-то другого, а потому, что действительно это было бы именно то, что им нужно.

Нужна налоговая стабильность, а не ежегодные отщипывания в пользу бюджета

Но для инвестиций нужна как минимум определенность. С коронавирусными ограничениями, со ставками по кредитам. Нужен независимый суд и прекращение "наездов" со стороны силовых структур. Нужна налоговая стабильность, а не ежегодные отщипывания в пользу бюджета отовсюду, откуда возможно. Проще говоря, как в старом анекдоте: нужно менять всю систему.

Справедливости ради надо сказать, что инфляционная волна накрывает весь мир. А не утихающий энергетический кризис и – как результат – сокращение производства в энергоемких отраслях по всему миру делает актуальной угрозу стагфляции. Подробнее об этом я говорил в прошлой программе. И в своих опасениях я отнюдь не одинок. На заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками "Большой двадцатки" российский министр финансов Антон Силуанов предупредил коллег о рисках развития стагфляционного сценария мировой экономики.

В центре Москвы, апрель 2021 года
В центре Москвы, апрель 2021 года

Однако коллеги Силуанова из развитых стран с 2008 года так привыкли бороться с дефляцией, что до конца не могут поверить, что злоупотребление "печатным станком" может иметь чрезвычайно неприятные, хуже того – долгосрочные последствия. Пока официальная позиция развитых стран заключается в том, что инфляция носит временный характер, и слишком уж торопиться со сворачиванием ультрамягкой денежно-кредитной политики все же не стоит.

Что до европейцев, они пока больше озабочены тем, чтобы защитить своих граждан от аномально высоких цен на газ, а заодно и спасти от полного коллапса европейскую энергетику.

Подробнее о мерах, которые предлагают общеевропейские власти, в сюжете Алены Вершининой:

Алена Вершинина о европейских мерах поддержки
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Алена Вершинина о европейских мерах поддержки

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Все абсолютно предсказуемо. Было очевидно, что помогать будут, но на этот раз не "вертолетными деньгами", а – скажем так – в натуральной форме. Ваучеры, талоны, отсрочки платежей за тепло, газ и электроэнергию. Толку от этого будет немного, инфляцию подобные ухищрения не остановят. Получится примерно как с беспроигрышной предвыборной лотереей по инициативе московского мэра Сергея Собянина. Власти Москвы также раздавали не деньги, а баллы, которые можно было потратить на ограниченный набор товаров и услуг. Но вот только сэкономив на чем-то одном, люди тратят сэкономленные деньги на другое. Спрос резко растет, а вслед за ним растут и цены.

Единственное, что утешает в данной ситуации, – вместе с деньгами обесцениваются и долги

Сегодня уже можно констатировать, что европейский газовый кризис вышел и за рамки Европы, и за рамки газового или даже энергетического кризиса. На мировом рынке стремительно дорожает всё сырье. На очереди всё, что из него делают. И теперь более уместно говорить не о том, что растет в цене то и это, а о том, что обесцениваются деньги. Все, вне зависимости от того, как они называются: доллары, евро, рубли, юани. И единственное, что утешает в данной ситуации, – вместе с деньгами обесцениваются и долги. А те, у кого их нет, могут кусать локти.

Впрочем, деньги, как бы быстро они ни обесценивались, пока никто не отменил. И совсем без них прожить трудно, а то и невозможно. И российские власти вовсю этим пользуются.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

  • Лишение денег. Чем поддерживают идеологическую монополию

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