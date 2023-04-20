Число молодых ученых в России за 10 лет сократилось на 25%

Число ученых в России младше 30 лет за последние десять лет сократилось на 25%. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, пишет издание The Moscow Times . Общее число ученых по итогам 2021 года было минимальным – 340 тысяч.
В 2010 году в России была 71 тысяча ученых моложе 30 лет , в том числе с ученой степенью 4350 человек, а в 2021 году их стало 53 тысячи, в том числе с ученой степенью 1750, рассказал Садовничий на расширенном заседании Российского союза ректоров.
Он добавил, что сейчас стипендия у аспирантов федерального вуза гуманитарных специальностей составляет три тысячи семьсот рублей, естественных – девять тысяч рублей. "Естественно, аспирант стоит перед выбором: или идти работать и учиться в аспирантуре формально, или искать способы монетизации своих исследований, которые сильно ограничены", – пояснил Садовничий.
Общее число ученых по итогам 2021 года достигло исторического минимума – 340 тысяч, следует из данных Высшей школы эконмики. Научные кадры в России сокращаются с 2014 года. За последние семь лет научных работников стало меньше на десять с половиной процентов, или на 76 тысяч человек.
- На момент распада СССР в России было 992 тысяч исследователей, а страна находилась на первом месте в мире по численности научных кадров. Во время войны в Украине Россию могли покинуть, по разным подсчетам, от 400 тысяч до одного миллиона человек. Среди них много IT-специалистов, бизнесменов и ученых, отмечает специалист по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.
- В России также сокращается финансирование науки. В 2022 году правительство сократило бюджет на научные разработки на рекордную за 6 лет сумму – 57 миллиардов 700 миллионов рублей – до 569 миллиардов.
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