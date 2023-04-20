Число молодых ученых в России за 10 лет сократилось на 25%

Число ученых в России младше 30 лет за последние десять лет сократилось на 25%. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, пишет издание The Moscow Times . Общее число ученых по итогам 2021 года было минимальным – 340 тысяч.

В 2010 году в России была 71 тысяча ученых моложе 30 лет , в том числе с ученой степенью 4350 человек, а в 2021 году их стало 53 тысячи, в том числе с ученой степенью 1750, рассказал Садовничий на расширенном заседании Российского союза ректоров.

Он добавил, что сейчас стипендия у аспирантов федерального вуза гуманитарных специальностей составляет три тысячи семьсот рублей, естественных – девять тысяч рублей. "Естественно, аспирант стоит перед выбором: или идти работать и учиться в аспирантуре формально, или искать способы монетизации своих исследований, которые сильно ограничены", – пояснил Садовничий.

Общее число ученых по итогам 2021 года достигло исторического минимума – 340 тысяч, следует из данных Высшей школы эконмики. Научные кадры в России сокращаются с 2014 года. За последние семь лет научных работников стало меньше на десять с половиной процентов, или на 76 тысяч человек.