"Проект": учёные и преподаватели вузов массово уезжают из России

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину из России стали уезжать не только независимые журналисты и молодые люди, спасающиеся от мобилизации, но и учёные.

Издание "Проект" установило имена 28 заметных ученых и преподавателей ведущих вузов, покинувших Россию после начала войны. Среди них – специалисты с мировым именем, лауреаты многочисленных премий: академик Российской академии наук (РАН), президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалев, профессора РАН астрофизик Сергей Попов и биолог Александр Марков.



Общее число уехавших ученых гораздо больше. Только организация Scholars at Risk вывезла из России 200 человек, ещё 62 деятелям науки помог уехать немецкий фонд Александра фон Гумбольдта. А в Telegram-чатах для ученых, которые нуждаются в релокации, сейчас состоят более шести тысяч человек, отмечает "Проект".

"Остановились целые научные отрасли, исследования просто не ведутся. Мы отброшены на годы назад", – сказал изданию профессор РАН Сергей Попов. В феврале 2022 года он подписал открытое письмо против войны, а через несколько месяцев уехал из России.

При этом, как пишет "Проект", учёных никто не уговаривал остаться, а напротив научные и образовательные организации сами выдавливали высококлассных специалистов, в том числе используя доносы и шпиономанию.

Так, историку Константину Пахалюку, который не скрывал свою антивоенную позицию, пришлось оставить пост замдиректора департамента науки Российского военно-исторического общества (РВИО). В середине марта его вызвали в администрацию президента, где обвинили в связях с израильской разведкой, пишет издание со ссылкой на самого Пахалюка.

"Проект" установил имена 20 преподавателей ведущих вузов, которые выступали против войны и были уволены.

В то же время, по оценке бывшего профессора Высшей школы экономики Константина Сонина, вуз покинули не менее 150 преподавателей. Только из подразделения НИУ ВШЭ – Института гуманитарных историко-теоретических исследований – уволилось 60% сотрудников.

Зачастую вузы не просто увольняют преподавателей, но и сокращают целые подразделения и университетские программы, а редакторы научных журналов удаляют авторство уехавших учёных в опубликованных статьях, отмечает издание.