В России за прошедшие сутки зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный показатель за всё время пандемии, он обновляется пятый день подряд. Об этом свидетельствует оперативная статистика властей.

Число госпитализированных с COVID-19 за последние сутки выросло до 12 837. Это на 115 процентов больше, чем в понедельник и максимальный показатель с начала публикации этих данных в январе. Общее число новых случаев выросло до 11 241 109, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Умер за сутки, по официальным данным, 681 заболевший.

Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", заражающего в том числе вакцинированных и переболевших. Впервые он был обнаружен в ноябре 2021 года в ЮАР, после чего стремительно распространился по всему миру. По оценкам ВОЗ, до марта более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться этим вариантом вируса.