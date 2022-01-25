В России за прошедшие сутки зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный показатель за всё время пандемии, он обновляется пятый день подряд. Об этом свидетельствует оперативная статистика властей.
Число госпитализированных с COVID-19 за последние сутки выросло до 12 837. Это на 115 процентов больше, чем в понедельник и максимальный показатель с начала публикации этих данных в январе. Общее число новых случаев выросло до 11 241 109, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Умер за сутки, по официальным данным, 681 заболевший.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", заражающего в том числе вакцинированных и переболевших. Впервые он был обнаружен в ноябре 2021 года в ЮАР, после чего стремительно распространился по всему миру. По оценкам ВОЗ, до марта более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться этим вариантом вируса.
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