Число осужденных за терроризм россиян выросло в восемь раз

Число россиян, осужденных по статье о террористическом акте, выросло в восемь раз в этом году, сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".

Исследователи изучили статистику судебного департамента Верховного суда за первое полугодие. С января по июнь 2023 года по статье о террористическом акте были осуждены 39 человек, в прошлом году за аналогичный период были осуждены 5 человек.

По данным исследователей, рост в основном связан с волной поджогов военкоматов после начала российского вторжения в Украину и объявления мобилизации в России. Сначала поджоги квалифицировали как причинение вреда имуществу и хулиганство. Затем в Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

В июле издание "Медиазона" писало, что половина дел о поджогах военкоматов в России расследуются по статьям о терроризме.