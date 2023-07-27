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Половина поджогов военкоматов расследуется по статьям о терроризме

Поджог военкомата в Кемерово

Половина дел о поджогах военкоматов в России расследуются по статьям о терроризме. Об этом сообщает "Медиазона", которая изучила данные из открытых источников .

Издание уточняет, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину военкоматы атаковали не менее 113 раз, в 84 случаях известна статья, по которой расследуется дело. 40 поджогов были квалифицированы, как терроризм. 28 атак на военкоматы расследуются по статье об уничтожение имущества, девять по статье о хулиганстве, две по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ещё по одному поджогу приходится на уголовные дела по статьям о диверсии, госизмене и покушении на убийство.

По данным "Медиазоны", по делам о поджоге задержано не менее 102 человек. По 31 делу уже вынесены приговоры.

24 июля суд приговорил к срокам от шести до 13 лет колонии трёх жителей города Выборг в Ленинградской области за покушение на поджог местного военкомата. Они были арестованы в сентябре прошлого года.

  • После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло.
  • В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Затем в Генштабе РФ заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

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