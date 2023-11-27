Число погибших из-за шторма на юге России и в Крыму растёт

Число погибших в России в ходе мощного шторма на Чёрном море выросло до двух. Тело одного погибшего достали из воды в Сочи. Сообщается, что это член экипажа судна "Kavkaz 1", которое находилось в Керченском проливе под флагом Мальты. Ещё один погибший - в Новороссийске. Его личность пока не установлена.

В аннексированном Крыму пока официально сообщается об одном погибшем, телеграм-каналы говорят о двух. Там введён режим чрезвычайной ситуации. Понедельник объявлен выходным днём. Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что идёт эвакуация некоторых частей города, оказавшихся в зоне подтопления. Три человека госпитализированы с травмами, повреждены многие дома и инфраструктура. 354 дома остались без электричества, многие - без газоснабжения, из-за обрывов контактной сети и упавших на дороги деревьев не работает транспорт. Разрушена устричная ферма предприятия "Марикультура", сильно пострадало здание Института биологии южных морей. Затоплен Аквариум-музей, все содержавшиеся там животные погибли.

В России на Черноморском побережье Кавказа остановлено движение десятков поездов в направлении Сочи и Адлера: железнодорожная ветка проходит там прямо вдоль побережья.

В Украине в оккупированной Россией части Херсонской области без электроснабжения остались 94 населённых пункта, сообщил назначенный Россией губернатор Владимир Сальдо. Ветром были повалены девять и повреждены более 50 опор линий электропередач. Нарушены связь и интернет. В оккупированной части Донецкой области без света также остались более полумиллиона человек. Всего российские власти сообщали днём в понедельник о двух миллионах человек, оказавшихся без света. Речь идёт как о жителей российских южных регионов, так и оккупированных территорий.

В Одессе и Одесской области шторм сопровождается сильным снегопадом. Снежные заносы достигают полутора метров. На 7 часов утра было зарегистрировано 71 ДТП, девять из них - с пострадавшими. Областная военная администрация призывает горожан не выходить без необходимости из дома и не садиться за руль. При этом в Одессе продолжают звучать сигналы воздушной тревоги.