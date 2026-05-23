Число погибших из-за удара по колледжу в Старобельске выросло до 10

Число погибших в результате удара по колледжу и зданию общежития в Старобельске выросло до десяти, еще 38 человек пострадали. Об этом сообщил назначенный Россией глава "ЛНР" Леонид Пасечник.

Местонахождение еще 11 студентов пока неизвестно. По словам Пасечника, спасатели всю ночь разбирали завалы – поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее российские власти сообщили, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус Старобельского профессионального колледжа и общежитие. По словам Пасечника, в общежитии находилось более 80 человек, главным образом дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и поручил Минобороны подготовить ответ на удар.

Генштаб ВСУ отрицает удар по колледжу, хотя данные из открытых источников, включая спутниковые снимки, подтверждают, что в результате него были разрушены здания учебного заведения и одного из общежитий. Украинские военные заявили, что в ночь на 22 мая был нанесен удар по одному из штабов российского спецподразделения "Рубикон", который находится в районе Старобельска, однако не предоставили каких-либо подтверждений этому. Сообщения российских властей в Генштабе назвали "манипулятивной информацией".