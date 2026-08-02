Число погибших при взрыве у ресторана в центре Москвы выросло до пяти

Число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве увеличилось до пяти. По данным источников российских СМИ, двое пострадавших умерли в больнице, более шести человек остаются в тяжелом состоянии.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о трёх погибших: женщине, которая, по версии следствия, принесла самодельное взрывное устройство, охраннике и одном из посетителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По предварительной версии, взрывное устройство было спрятано в коробке с якобы подарком и приведено в действие дистанционно. Следствие рассматривает версию, что женщина, доставившая коробку, могла не знать о её содержимом.

Официально цель нападения не называется. Вместе с тем ряд российских СМИ и телеграм-каналов, в том числе блогер Анатолий Шарий и ВЧК-ОГПУ, предполагают, что объектом атаки могло быть частное мероприятие, связанное с днём рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайко. В качестве косвенного подтверждения этой версии приводится надпись "Александр 55", замеченная на сцене ресторана. Официального подтверждения этой информации нет.

Следственные действия на месте происшествия завершены, оцепление вокруг ресторана снято.

После взрыва ресторан Balzi Rossi заявил о готовности оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Администрация также извинилась за опубликованное вскоре после происшествия сообщение в соцсетях, в котором утверждалось, что "все в порядке". Позднее эта публикация была удалена.