Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 29 тысяч

В Турции число погибших в результате землетрясений 6 февраля превысило 24,5 тысячи. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.

В Сирии при землетрясении, по данным Al Jazeera, погибли более четырёх с половиной тысяч человек.

Число раненых в обеих странах превышает 80 тысяч. Сотни тысяч людей лишились крова.

Работы по разбору завалов продолжаются. В них принимают участие спасатели и медики из 70 стран. До сих пор поступают сообщения о нахождении живых людей, среди которых дети.

В Турции ведётся следствие по делу об обрушении зданий. Вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых. Около 50 человек задержаны за мародёрство. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что они не уйдут от наказания.

В воскресенье, 12 февраля, посольство России в Анкаре сообщило об эвакуации 39 россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции, недалеко от зоны землетрясения. Они пожелали вернуться на родину. Борт предоставила компания "Росатом". Она ведёт строительство в Турции первой атомной станции "Аккую".

Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В обеих странах разрушены памятники архитектуры.

В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.

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