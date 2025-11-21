Число погибших в результате атаки на Тернополь выросло до 31

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажному дому. Число погибших в результате атаки выросло до 31 – спасатели достали из-под завалов тела еще трех человек: женщины и двух детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Всего среди погибших – шесть детей. Более 90 человек пострадали, в том числе 18 детей.
Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести, добавили в полиции.
- В ночь на 19 ноября российские военные нанесли воздушные удары по западным регионам Украины. В Тернополе в результате удара был частично разрушен девятиэтажный жилой дом, ещё в одной девятиэтажке произошёл пожар. По данным украинской стороны, в дом попала российская ракета X-101.