Число пострадавших при стрельбе в университете в Перми возросло до 43

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете увеличилось до 43. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Ранее, сообщалось о 28 пострадавших и о шести погибших.
По данным главы регионального Минздрава, в трёх городских стационарах находятся 12 пострадавших . В их число министр включила и самого стрелка Тимура Бекмансурова. По её словам, он находится в реанимации на аппарате ИВЛ в нестабильном и крайне тяжёлом состоянии. Она также подтвердила, что накануне ему ампутировали часть голени.
Еще семеро пострадавших, получивших тяжелые ранения, ранее были отправлены на лечение в Москву.
Как уточняют местные издания 59.ru и "ПроПермь", региональный Минздрав включил в число пострадавших не только нападавшего, но и шестерых погибших.
Утром 20 сентября студент первого курса Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу сначала в кампусе, а потом в здании одного из факультетов вуза. Жертвами стрельбы стали шесть человек. Бекмансуров был ранен при задержании сотрудником ДПС, который первым прибыл на место.
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