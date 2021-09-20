Тридцать выстрелов в кампусе. Трагедия в Пермском университете

Утром в понедельник студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. По официальным данным Следственного комитета, погибли шесть человек, пострадали 28 – они были ранены при стрельбе или получили травмы при падении из окон. Стрелок был ранен при задержании – это Тимур Бекмансуров. Он был вооружен дробовиком, тщательно готовил нападение и перед этим подробно описал в социальной сети мотивы своего поступка.

В 11:00 одетый в черные штаны, футболку и высокие шнурованные ботинки 18-летний студент Тимур Бекмансуров зашел на контрольно-пропускной пункт Пермского государственного национального научного исследовательского университета (ПГНИУ). Его грудь была перевязана портупей с охотничьими патронами, на голове надета черная каска, на поясе был прикреплен охотничий нож, а в руках нападавший держал помповое ружье. На ходу он сразу выстрелил в охранника.

Затем вошел на территорию кампуса ПГНИУ, где стрелял в прохожих. Судя по видео, мужчина знал, куда идет. Он двигался по направлению к восьмому корпусу университета. У входа в корпус стояли студенты, он открыл по ним огонь. На кадрах с камер наружного видеонаблюдения видно, как он в упор стреляет в уже раненого студента, а затем входит внутрь здания корпуса. По данным полиции, Бекмансуров сделал 30 выстрелов из помпового ружья.

Студенты выпрыгивали из окон

Когда в корпусе студенты услышали выстрелы, они побежали наверх. Одни забаррикадировались в аудиториях, а другие стали выпрыгивать из окон второго этажа. Друг Алисы был одним из таких, при падении он повредил ногу. “Он был на втором этаже, все стали выпрыгивать, он неудачно приземлился, скорая до сих пор не приехала”, - рассказывает она.

Сама Алиса училась во втором корпусе – это далеко от места, где была стрельба. Она говорит, что о нападении узнала из соцсетей, никакого оповещения не было. Началась паника: “У нас шла лекция, сказали закрыть аудиторию, но не у всех преподавателей есть ключи. Дверь открывается наружу, поэтому вход тяжело забаррикадировать. Мы попытались составить стулья и сделать так, чтобы дверь не открывалась”.

Еще один студент, Александр утром пришел на пары в восьмой корпус и услышал стрельбу. Потом он увидел, как толпа куда-то бежит, он побежал вместе со всеми и забаррикадировался в аудитории. Затем по системе массового оповещения людей призвали оставаться там, где каждый из них находится в данный момент.

У Евгения руки испачканы кровью. Он рассказывает, как, придя в университет, услышал глухие выстрелы: “Вижу, в мою сторону побежали студенты. Я пошел за ними, увидел падающего человека - то ли студента, то ли преподавателя - и решил ему помочь. Взял его под руки и отнес за машину. Потом мы сидели и ждали помощи”.

Аспирант Виталий Призюк говорит, что услышал, как сработала сигнализация у машины, а потом было слышно несколько странных хлопков. Он накинул куртку и пошёл к выходу, проверить что случилось. “Отключил сигнализацию с брелока. А на площадке перед выходом уже собрались люди. И тогда началась стрельба прямо в коридоре. Все побежали кто куда. Мы закрылись в кабинете. Стрельба была слышна ещё некоторое время. Потом тишина”, - вспоминает он.

Начальник отдела дизайна Дмитрий Колодкин работает на втором этаже восьмого корпуса. Он вышел в коридор за кофе и столкнулся с нападавшим, успев заметить, что это был довольно высокий парень в камуфляже с дробовиком в руках. Дмитрий успел убежать и закрыться в кабинете. После чего в дверь попала пуля.

Информация о нападении на университет появилась в социальных сетях ПГНИУ только в 11:40: “Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!”

Как обойти блокировку? читать >

Приказал бросить оружие, тот выстрелил

Территория ПГНИУ обнесена оградой. Вход в кампус возможен только через контрольно-пропускные пункты. Там дежурят охранники ЧОП «Арсенал-Регион». После того, как нападавший застрелил одного из охранников, его напарник дважды (в 11:31 и в 11:43) нажимал тревожную кнопку и звонил в экстренные службы, но там не брали трубку, сообщает телеграм-канал “База”.

Первым на место происшествия прибыли два сотрудника ГИБДД. Полк ДПС находится неподалеку от КПП, в который вошел стрелок. Двое сотрудников ГИБДД зашли в кампус университета и увидели, как студенты выпрыгивают из окон. Один из сотрудников начал помогать эвакуировать людей. Младший лейтенант полиции Константин Калинин зашел внутрь восьмого корпуса.

Он увидел, как нападавший в дробовиком в руках спускается вниз по лестнице, и приказал ему бросить оружие. Однако стрелок открыл по нему огонь. Тогда Калинин выстрелил в нападавшего, тот упал. Калинин подбежал к нему и обезоружил, а потом начал оказывать первую медицинскую помощь. Сейчас нападавший находится в больнице.

К тому времени на место происшествия прибыли полицейские, следователи и девять карет скорой помощи. Сотрудники МЧС стали обходить коридоры и выводить людей из аудиторий. Территорию кампуса оцепили.

Странно то, что первыми на место происшествия прибыли не полицейские, а сотрудники ГИБДД. Тем более, что ближайшее отделение полиции находится на железнодорожном вокзале Пермь-II, неподалеку от университета.

По словам источника в правоохранительных органах, тревожная кнопка на КПП могла быть неисправна. Кроме того, накануне в Перми прошли выборы. Во время трехдневного голосования были задействованы полицейские, подсчет голосов на некоторых участках шел всю ночь. Полицейских могли освободить от службы на следующий день.

“Не религиозен и аполитичен”

Тимур Бекмансуров родился в 2003 году. После окончания школы №60 он поступил на юридический факультет ПГНИУ на платной основе. Судя по страничке в социальной сети, он был подписан на закрытые группы с контентом о терактах и смерти.

На занятия в ПГНИУ он ходил три недели. Накануне нападения сделал на своей страничке “ВКонтакте” (сейчас она заблокирована) подробный пост, в котором объяснил почему планирует напасть на университет. “Произошедшее, - именно с этого слова он начинает свой пост, - не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно”.

Он утверждает, что давно планировал свой поступок и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия. И к марту (в этом месяце он родился) 2021 года он собрал достаточную сумму для покупки оружия, а после исполнения 18 лет начал процедуру получения лицензии.

Далее Тимур подробно рассказывает, как получил охотничий билет, справку от психиатра и нарколога на приобретение оружия. В частности, он пишет, что хорошо подготовился к психологическому тесту, который состоял из 500 вопросов. После получения справки и охотничьего билета он прошел курсы стрельбы, купил сейф, лицензию, а потом и оружие.

Бекмансуров сообщил, что сначала хотел напасть на школу, затем рассматривал другие варианты: торговые центры, лицензионно-разрешительный отдел (там выдают разрешения на приобретение оружия – РС), больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Но все-таки остановился на университете, так как там “большая концентрация людей” и это “не самое худшее место чтобы умереть”.

Не могу исключить и того, что меня могут задержать

Он пишет, что в магазине “Инструмент-оружие” в конце августа приобрел патроны с картечью в количестве 105 штук. “Пока не знаю, закончить всё самому или дать это сделать сотрудникам полиции, думаю второй вариант будет веселее, всё равно нейтрализация меня не будет для них серьезной проблемой. Не могу исключить и того, что меня могут задержать. Ха, тогда я окажусь тем ещё неудачником”, - иронизирует он.

В этом же посте он сообщает о собственных психологических проблемах: “Всё вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от третьего лица. Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции”. И далее: “Сколько бы я не спал, энергию сон не прибавляет. Как же я устал”.

Он сообщает, что еще в начальной школе ему нравилось причинять людям боль: “Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить всё вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал это сейчас, то в будущем всё равно убил бы кого-нибудь”.

Далее он сообщает дату (20 сентября) и детально описывает план нападения. Войдет в ближайший к вокзалу вход в 11:30, потому что в это время начнутся занятия. Сообщает, что пытается изучить проходы между корпусами по приложению.

“Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасёт запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы, как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри”, - заключает он и выкладывает фото, на котором стоит в полном камуфляже с оружием и показывает средний палец левой руки.

Как отреагировали власти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (Убийство). В Пермь направили следователей Криминалистического центра СК РФ “для оказания практической помощи в расследовании” и борт МЧС с бригадой хирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов и спецоборудованием для помощи пострадавшим.

Пермский университет объявил траур. Во вторник, 21 сентября, будет открыт мемориал за пределами кампуса. Люди могут прийти и оставить цветы и свечи в память о погибших. Краевые власти обещают оказать родным пострадавших материальную помощь.