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Число преступлений с использованием оружия в России выросло на 30%

С начала года в России выявили почти пять тысяч преступлений с использованием оружия или взрывчатых веществ, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает МВД.

Лидируют по этому показателю Курская и Белгородская области, граничащие с Украиной, на территорию которой вторглась Россия в феврале 2022 года. В Курской зафиксировано почти в восемь раз больше преступлений с использованием оружия, в Белгородской – более чем в три. Троекратно увеличилось количество подобных преступлений и в Москве.

Число выявленных преступлений с использованием взрывчатых веществ достигло 283 – максимума за последние пять лет.

При этом в 2022 году общее количество зафиксированных преступлений уменьшилось на 1,7%. Наибольший рост отмечается в Томской области, наибольшее сокращение – в Чеченской республике. Почти 36% всех преступлений квалифицируется как кража, 17% – как мошенничество, они лидируют по доле в общем объёме выявленных преступлений.

МВД признаётся, что не раскрыло больше 700 тысяч преступлений – это более 44% общего количества. В 98% случаев их не могут раскрыть из-за того, что не могут поймать преступника. Таким образом почти половина тяжких и особо тяжких преступлений остались нераскрытыми в этому году – в основном, за счёт преступлений в интернете.

От рук преступников с начала 2022 года погибли почти 18 тысяч человек, ещё более 27 тысяч получили тяжёлые увечья.

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