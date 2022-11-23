В России выросло число краж продуктов в магазинах

В России выросло число осуждённых за кражи продуктов в магазинах. Такой вывод делает издание "Вёрстка" из статистики Верховного суда. Число приговоров за мелкие хищения выросло на 17 процентов за первое полугодие 2022. Журналисты уверены, что большая часть таких дел связана с продуктами.

"Вёрстка" изучила несколько десятков опубликованных судебных актов по делам о мелком хищении и предположила, что чаще всего россияне крали алкоголь, колбасы, мясо, сливочное масло и сладости. Пойманным правонарушителям чаще всего назначались штрафы или административные аресты.

Рост количества мелких краж в магазинах напрямую связан с падением уровня жизни в России, считает прокомментировавшая для "Вёрстки" статистику экономист Наталья Зубаревич. Социолог Искандер Ясавеев допускает, что это может быть одним из факторов.

За чертой бедности в России, по данным Росстата на 2022 год, живет 12,1% людей или 17,6 млн человек. Их доход не больше 14 тысяч рублей в месяц. Эта оценка была бы ещё выше, если бы ведомство не изменило в прошлом году методику подсчёта.