Число россиян с ВНЖ в Казахстане снижается третий год подряд

Около 14 тысяч граждан России получили разрешение на временное проживание (РВП) в Казахстане за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода со ссылкой на данные МВД страны.

Согласно этим данным, число россиян, получающих РВП, снижается с 2022 года. Тогда временные виды на жительство выдали 138 259 россиянам, в 2023 году – 112 685, в 2024-м – 77 542, в 2025-м – 69 894. За первые три месяца 2026 года такие разрешения получили 13 989 человек.

По законодательству Казахстана, РВП позволяет иностранцам легально находиться в стране до одного года. Для более длительного пребывания необходимо оформлять отдельное разрешение.

В начале 2026 года правозащитные проекты сообщили о расследовании Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по делу о поддельных разрешениях на временное проживание. В КНБ эту информацию не комментировали. Первый замминистра иностранных дел Ержан Ашикбаев назвал сообщения о массовых депортациях слухами и заявил, что обращения за убежищем рассматриваются в рамках закона.

На фоне этих сообщений МВД Казахстана ужесточило правила получения РВП: в марте глава ведомства подписал соответствующий приказ.

После начала войны России против Украины в 2022 году десятки тысяч россиян переехали в Казахстан – часть из них спасалась от преследований, часть – от мобилизации. Некоторые подали заявления на получение политического убежища, но его предоставляют не всем.